Россияне планируют потратить «тринадцатую» зарплату на семью, здоровье и ремонт

По данным исследования сервиса «Работа.ру.», которые есть в распоряжении РИА Новости , российские граждане в первую очередь собираются потратить тринадцатую зарплату на потребности семьи, здоровье и улучшение жилищных условий.

В опросе, в котором участвовали более 3,2 тысячи жителей России старше 18 лет, 22% респондентов указали, что направят премию на детей, супругов или родителей. На сохранение и укрепление здоровья планируют потратить 21% опрошенных, а 19% намерены использовать средства на ремонт и благоустройство жилья. Инвестиции и накопления выбрали 15% участников исследования.

При этом 14% планируют потратить бонус на путешествия, 11% — на покупки техники и шоппинг, а 10% — на свои хобби и увлечения. Пятнадцать процентов респондентов пока не определились с использованием премии, еще 8% рассматривают другие варианты.

Результаты опроса показывают, что для большинства россиян тринадцатая зарплата воспринимается не как средство сиюминутного расхода, а как возможность улучшить качество жизни и обеспечить комфорт для семьи.

