Ситуация на мировом нефтяном рынке накаляется с каждым днем: боевые действия на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, через который транспортируется пятая часть всей глобальной нефти, взвинтили котировки до опасных высот. Если конфликт не утихнет в ближайшее время, цены на черное золото могут пробить исторические максимумы, и первые последствия уже ощутили в США, где стремительно дорожает бензин. Как пояснил политолог Артур Демчук, американский лидер, известный своим прагматизмом, может пойти на неожиданный шаг — временно приостановить действие антироссийских санкций в нефтяной сфере. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, механизм прост: объявить мораторий на месяц-другой, чтобы насытить рынок и сбить цены, а там уже действовать по обстоятельствам. Сигналы к этому уже видны — например, Вашингтон ослабил давление на Индию, разрешив ей закупать российскую нефть без страха вторичных санкций.

Однако снятие ограничений на нефть — это лишь тактический маневр, а не стратегическое перемирие. Эксперт подчеркивает: Трамп мыслит горизонтом своего срока и не собирается переизбираться, поэтому долгосрочные отношения с Москвой выстроит только после одного условия — подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Именно мирный договор станет триггером для полноценного снятия санкций и запуска совместных экономических проектов, причем Штаты намерены опередить Европу и занять освободившуюся нишу на российском рынке.

По его мнению, пока же на украинском треке — томительная пауза. Россия и США свои позиции обозначили, теперь слово за Киевом, на который давят со всех сторон. Словакия и Венгрия блокируют финансовую помощь Украине из-за проблем с транзитом нефти, Европа испытывает трудности с газом из Катара и может потребовать возобновления российских поставок, а на фронте продолжают давить российские войска. Пространство для маневра у украинского руководства стремительно сжимается, и, по мнению Демчука, рано или поздно Киеву придется соглашаться на те условия, которые уже озвучил Трамп. Итог просматривается жесткий: большой нефтяной рынок и геополитика сплелись в тугой узел, и распутывать его, судя по всему, будут через принуждение к миру.

