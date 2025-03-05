Политолог Дудчак назвал санкции, которые Вашингтон снимет с Москвы сразу

По словам политолога Александра Дудчака, можно предположить, что Вашингтон прежде всего может снять санкции там, где ему это выгодно, поскольку улучшать положение России маловероятно входит в их планы. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что это может касаться снятия ограничений в отношении ряда юридических и физических лиц, прежде всего отечественных олигархов и представителей крупного бизнеса.

По мнению эксперта, снятие запретов может коснуться стрелкового оружия, поставки которого были перекрыты. Тем не менее в нашей стране сегодня развиваются свои производители вооружений, также оружие покупается и в иных странах. К тому же санкции на поставку углеводородов выглядят странно, поскольку Штаты все равно покупают или перекупают углеводороды отечественного происхождения, поскольку это выгодно.

Ранее в Кремле оценили потенциал сотрудничества с США.