Раскрыта позиция Трампа по вопросу Китая

Китай заинтересован в торговой сделке с США, а американский лидер Дональд Трамп заявил в свою очередь, что готов к ней, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Именно Китай, а не США, должен быть инициатором сделки. Он также отметил, что КНР хочет получить американских потребителей, то есть хочет американских денег, заявила Левитт на брифинге.

Трамп четко дал понять, что открыт к сделке с Китаем, заключила она.

Ранее посол Китая заявил о негативном влиянии санкций США на сотрудничество с Россией.