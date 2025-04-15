Раскрыта позиция Трампа по вопросу Китая
Белый дом: Трамп открыт к сделке с Китаем
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Китай заинтересован в торговой сделке с США, а американский лидер Дональд Трамп заявил в свою очередь, что готов к ней, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
Именно Китай, а не США, должен быть инициатором сделки. Он также отметил, что КНР хочет получить американских потребителей, то есть хочет американских денег, заявила Левитт на брифинге.
Трамп четко дал понять, что открыт к сделке с Китаем, заключила она.
Ранее посол Китая заявил о негативном влиянии санкций США на сотрудничество с Россией.