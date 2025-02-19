По словам политолога Дмитрия Евстафьева, резкая реакция на требование Вашингтона к Киеву вернуть вложенные в нее миллиарды долларов связана с тем, что вся система воронки коррупции была построена на украинском конфликте. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что освоить такие большие деньги на стране с ВВП 200 млрд долларов невозможно, а на военном конфликте — без проблем. И вся указанная система строилась на двух вещах — что отвечать на эти фиктивные подписи и контракты нет необходимости и что данные деньги, по сути, в один конец.

По мнению эксперта, евроатлантические элиты старались на базе Незалежной создать некий экономический «перпетуум мобиле».

Ранее Трамп сообщил, что, несмотря на помощь, США ничего не получит от Украины.