Вашингтон выделил для поддержки Украины $350 млрд, но вложенные деньги не принесут американской стороне никакой выгоды. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По расчетам Трампа, государства Европы выделили на помощь киевскому режиму гораздо меньше средств, но их деньги, в отличие от американских, обеспечены. Таким образом, США ничего не получат взамен. Кроме того, Трамп обвинил Зеленского в том, что он убедил Штаты израсходовать миллиарды долларов и втянуться в войну, в которой невозможно было победить и которая «не должна была начаться».

Ранее президент США заявил, что считает Зеленского диктатором, отказывающегося от проведения выборов и лишь умеющего играть на слабостях экс-главы США Джо Байдена. Трамп также посоветовал главе киевского режима действовать оперативно, ведь в противном случае ситуация может сложиться для украинцев фатально.