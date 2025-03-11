Политолог Ищенко назвал способы влияния США на российскую экономику через КНР

По словам политолога Ростислава Ищенко, Вашингтон может обрушить отечественную экономику через Китай. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Пекин в большей степени, нежели Москва, зависит от мировых рынков. Поэтому если ему грамотно перекрыть торговые потоки, то китайская экономика рухнет. Однако Поднебесная является одним из ключевых партнеров РФ, и обвал его экономики непосредственно отразится на российском бюджете и внутренней стабильности нашей страны.

По мнению эксперта, однако нынешние американские власти намерены на десять лет сосредоточиться на своей стране и перетащить к себе вынесенную демократами за пределы Штатов промышленность с целью перестать зависеть от Китая.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о продовольственных рычагах Китая в противостоянии с США.