Политолог Дмитрий Выдрин в эфире «Крым 24» связал эскалацию на Ближнем Востоке с будущим России и полуострова, призвав не искать выгоду в чужой беде, а извлечь стратегический урок.

По его словам, главное, чему стоит научиться у текущего кризиса, — быть верными себе. Россия, убежден эксперт, создана для великих свершений, будь то духовные, технологические или исторические победы. Если же страна попытается променять эту миссию на роль мелкого торговца, она рискует остаться на обочине мировой истории.

Ближневосточная нестабильность, однако, принесет Крыму вполне конкретные бонусы. Выдрин прогнозирует, что около миллиона туристов, которые раньше выбирали курорты Израиля или Ирана, теперь переориентируются на Черное море. Это даст полуострову прирост турпотока как минимум на 10–15%. А вслед за отдыхающими подтянутся и инвесторы: эксперт ожидает аналогичного подорожания крымской недвижимости.

По его мнению, пока мир лихорадит от геополитических бурь, Крым получает шанс на экономический рост, поэтому следует пользоваться моментом, не теряя лица и помня о своем историческом предназначении.

