Евросоюз обсуждает возможность использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, что вызывает острую полемику среди европейских лидеров. Идея, поддержанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, предполагает предоставление Украине кредита на сумму до 140 млрд евро, обеспеченного этими активами. Основное противостояние разворачивается вокруг правовых и финансовых рисков. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял жесткую позицию, требуя от всех стран ЕС юридических гарантий по разделу потенциальной ответственности. Политолог Владимир Корнилов определил риски для Бельгии в этом случае. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в качестве асимметричного ответа президентом Путиным уже подписан указ, создающий правовую основу для ускоренной национализации и распродажи активов западных компаний, все еще работающих в России. Это создает прямую угрозу для сотен европейских фирм, чьи активы оцениваются в миллиарды долларов.

Эксперт пояснил, что, несмотря на политическое давление, окончательное решение по активам отложено. Бельгия ясно дала понять, что не намерена единолично нести все риски, и призвала союзников к солидарной ответственности. Окончательные дебаты по этому сложному вопросу, чреватому далеко идущими экономическими и правовыми последствиями, перенесены на саммит ЕС, запланированный на конец октября.

Ранее сообщалось, что Макрон поддержал точку зрения Бельгии о невозможности конфискации российских активов.