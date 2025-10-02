Политолог пояснил, как Евросоюз хочет ограбить Россию
Политолог Корнилов раскрыл риски для Бельгии от использования активов РФ
Евросоюз обсуждает возможность использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, что вызывает острую полемику среди европейских лидеров. Идея, поддержанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, предполагает предоставление Украине кредита на сумму до 140 млрд евро, обеспеченного этими активами. Основное противостояние разворачивается вокруг правовых и финансовых рисков. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял жесткую позицию, требуя от всех стран ЕС юридических гарантий по разделу потенциальной ответственности. Политолог Владимир Корнилов определил риски для Бельгии в этом случае. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, в качестве асимметричного ответа президентом Путиным уже подписан указ, создающий правовую основу для ускоренной национализации и распродажи активов западных компаний, все еще работающих в России. Это создает прямую угрозу для сотен европейских фирм, чьи активы оцениваются в миллиарды долларов.
Эксперт пояснил, что, несмотря на политическое давление, окончательное решение по активам отложено. Бельгия ясно дала понять, что не намерена единолично нести все риски, и призвала союзников к солидарной ответственности. Окончательные дебаты по этому сложному вопросу, чреватому далеко идущими экономическими и правовыми последствиями, перенесены на саммит ЕС, запланированный на конец октября.
Ранее сообщалось, что Макрон поддержал точку зрения Бельгии о невозможности конфискации российских активов.