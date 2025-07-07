Политолог пояснил, как Китай наживается на антироссийских санкциях

Китай, используя западные санкции против России, укрепляет свои экономические позиции. Однако, как отмечает политолог Алексей Мухин, Москве пора перестать закрывать глаза на эту игру и четко обозначить свои интересы в отношениях с восточным соседом. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, санкции стали экономическим рывком для Пекина, поскольку открыли Поднебесной новые рынки сбыта и дешевые ресурсы. При этом у Китая мощное производство, но нехватка собственных ресурсов делает его уязвимым.

Эксперт добавил, что некоторые китайские круги считают, что переиграли Москву, поэтому Россия должна открыто обсуждать дисбаланс в отношениях. Таким образом, если Китай почувствует безнаказанность, он может ужесточить условия сотрудничества, поэтому без откровенных переговоров партнерство рискует стать формальным.

По его мнению, России нужно пересмотреть подход к взаимодействию с Китаем: сохраняя стратегическое партнерство, важно четко обозначать границы взаимовыгодного сотрудничества. Только так можно избежать роли младшего партнера в этой игре.

Ранее сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями, если Пекин не будет помогать Киеву.