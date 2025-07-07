Политолог пояснил, как Китай наживается на антироссийских санкциях
Политолог Мухин: КНР укрепляет экономические позиции за счет санкций против РФ
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Китай, используя западные санкции против России, укрепляет свои экономические позиции. Однако, как отмечает политолог Алексей Мухин, Москве пора перестать закрывать глаза на эту игру и четко обозначить свои интересы в отношениях с восточным соседом. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, санкции стали экономическим рывком для Пекина, поскольку открыли Поднебесной новые рынки сбыта и дешевые ресурсы. При этом у Китая мощное производство, но нехватка собственных ресурсов делает его уязвимым.
Эксперт добавил, что некоторые китайские круги считают, что переиграли Москву, поэтому Россия должна открыто обсуждать дисбаланс в отношениях. Таким образом, если Китай почувствует безнаказанность, он может ужесточить условия сотрудничества, поэтому без откровенных переговоров партнерство рискует стать формальным.
По его мнению, России нужно пересмотреть подход к взаимодействию с Китаем: сохраняя стратегическое партнерство, важно четко обозначать границы взаимовыгодного сотрудничества. Только так можно избежать роли младшего партнера в этой игре.
Ранее сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями, если Пекин не будет помогать Киеву.