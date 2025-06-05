Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями, если Пекин не будет помогать Киеву

Американский сенатор Линдси Грэм*, ранее внесший на рассмотрение в Конгресс США законопроект о жестких санкциях в отношении стран, закупающих у России природные ресурсы, предложил Китаю помогать Украине, чтобы избежать ограничений. Своим предложением республиканец поделился в интервью изданию Semafor.

Речь идет о 500-процентных торговых пошлинах на импорт товаров из Китая, а также стран, которые продолжают закупать у РФ углеводороды и уран.

«Почему бы нам не делать послаблений для стран, что помогают Украине? Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине. По-моему, это звучит логично», — сказал Грэм.

Он также отметил, что полностью поддерживает усилия США по ужесточению санкционного режима против России. Кроме того, введение пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Москвой, по его мнению, станет важным инструментом давления на нее.

Ранее газета Politico сообщила, что делегация Киева посетит Конгресс США для поддержки проекта санкций против России.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.