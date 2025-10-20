Политолог пояснил, почему экстремистскую литературу запрещать не следует

Политолог Александр Семченко предложил нестандартный подход к регулированию книжного рынка, подвергнув сомнению эффективность прямых запретов экстремистской литературы. В эфире радио Sputnik эксперт раскрыл суть своей концепции, основанной на экономических механизмах воздействия.

Он привел в пример свой опыт пребывания на Украине, где книги бандеровского толка имели заоблачную стоимость, что автоматически ограничивало их доступность для массового читателя. В то же время в России сложилась парадоксальная ситуация, когда качественная литература оказывается финансово недоступной для широкой аудитории.

По мнению эксперта, следствием такого ценового дисбаланса становится искажение информационного поля. Дороговизна «правильных» книг фактически ограничивает их распространение, тогда как дешевизна сомнительных изданий способствует их популяризации. По мнению политолога, это создает системную проблему в формировании общественного сознания.

В качестве решения Семченко предлагает использовать ценовую политику как тонкий инструмент управления спросом. Вместо тотальных запретов государство могло бы искусственно завышать стоимость «вредной» литературы и субсидировать издание социально значимых книг. Такой подход позволил бы сохранить видимость рыночных свобод, но при этом эффективно направлять читательские предпочтения в нужное русло.

