Попытки Евросоюза найти юридические лазейки для бессрочной заморозки российских активов вряд ли увенчаются успехом и могут обернуться серьезными последствиями для самого Запада. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала политолог, доктор политических наук Людмила Адилова. Ее комментарий прозвучал в ответ на сообщение Financial Times о том, что европейские чиновники ищут способы заблокировать средства России без единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.

По словам Адиловой, у Евросоюза нет правовых оснований для такого шага — любое подобное решение нарушит международные нормы и еще больше подорвет доверие к западной финансовой системе. Она отметила, что коллективного одобрения, особенно со стороны таких стран, как Венгрия, добиться не удастся, а поиск обходных путей лишь подтверждает отсутствие легитимных вариантов.

Эксперт убеждена, что полное изъятие активов также маловероятно. Запад отдает себе отчет в том, что такие действия спровоцируют жесткие ответные меры со стороны России, а главное — нанесут непоправимый урон репутации европейских финансовых институтов. Инвесторы, увидев, что активы могут быть изъяты по политическим мотивам, просто перестанут рассматривать Европу как надежную площадку для размещения капитала.

По ее мнению, реализация этих планов, если она все же состоится, приведет к значительным экономическим издержкам для самой Европы. Ответные действия России будут масштабными и ударят по ключевым секторам европейской экономики, усугубив и без того глубокие внутренние противоречия внутри Евросоюза. Таким образом, стремление навсегда заморозить российские активы не только не имеет правовой основы, но и грозит Западу стратегическими потерями — от утраты финансового доверия до реального экономического ущерба, который может оказаться куда серьезнее сиюминутных политических дивидендов.

Ранее сообщалось, что Лондон отправил Киеву второй транш с погашением за счет прибыли от активов России.