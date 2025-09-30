Три года спустя после вхождения новых территорий в состав России эксперты подводят первые итоги интеграции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали ценным приобретением для экономики страны, обладая мощным промышленным и аграрным потенциалом.

Процесс восстановления регионов идет высокими темпами, несмотря на объективные сложности. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, ведение боевых действий создает дополнительные трудности в обеспечении нормальной жизни — перебои с электроэнергией и водоснабжением, нарушения учебного процесса в школах. Однако эти проблемы последовательно решаются, включая организацию медицинской помощи и восстановление инфраструктуры.

Как подчеркнул член СПЧ Александр Малькевич, за прошедший период на новых территориях сформированы полноценные органы власти и принят значительный объем законодательных актов. Эксперты единодушны во мнении, что основные сложности связаны исключительно с продолжающимися боевыми действиями, и при их прекращении регионы смогут полностью реализовать свой экономический потенциал.

Таким образом, несмотря на объективные трудности военного времени, новые субъекты Российской Федерации демонстрируют устойчивую динамику интеграции и развития, постепенно восстанавливая свой промышленный и социальный потенциал в общероссийском пространстве.

Ранее сообщалось, что День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отметили в Подмосковье.