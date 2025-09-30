День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отметили в Подмосковье

В Подмосковье отметили День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в регионе провели свыше 100 мероприятий, в том числе выставок, митингов, мастер-классов, встреч с участниками СВО.

В мероприятиях приняли участие более 40 тыс. представителей молодежи Подмосковья, включая школьников, студентов, волонтеров и активистов.

К примеру, в Раменском, Лотошино и Люберцах провели флешмоб, собравший более 80 участников. Они выстроились в текстовую надпись «89». В Балашихе прошла встреча с участниками СВО. В Ленинском округе провели выставку «На круги СВОя».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с указанным праздником.