Политолог Савин пояснил суть заявлений Трампа о строительстве газопровода на Аляске

Самый северный штат США Аляска, экономика которой основана на добыче нефти и газа, планирует к 2030 году транспортировать с севера на юг природный газ через 1300-километровый трубопровод. Голубое топливо станет сжижаться и поставляться в Восточную Азию. Аналитик Леонид Савин пояснил, реально ли воплотить в жизнь данный проект. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, глава Белого дома, как обычно, делает много громких заявлений, однако стоит задуматься о том, каким образом указанные проекты станут реализовываться после подписания указов.

Эксперт добавил, что громким заявлением Трамп старается привлечь внимание американской промышленности и восточноазиатских инвесторов с целью в будущем иметь возможность продавать газ, который пока еще не существует, по фьючерсам.

Ранее Трамп рассказал о планах добывать нефть и газ на Аляске.