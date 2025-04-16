ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП из-за повышения таможенных пошлин

Прирост внутреннего валового продукта во всем мире в 2025 году составит всего 2,2% вместо тех 2,8%, которые прогнозировались ранее. Такое заявление сделали в своем докладе аналитики Всемирной торговой организации. Об этом документе рассказало РИА Новости.

По утверждению экспертов, из-за введения новых таможенных пошлин в ряде стран стоит скорректировать прогноз по росту мирового ВВП.

«Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8 процента в 2025 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2 процента», — указано в докладе.

В 2026 году мировой ВВП, с новой точки зрения ВТО, вырастет на 2,4%. Это на два процентных пункта меньше, чем прогнозировалось ранее.

Ранее сингапурский премьер Вонг заявил, что торговая война между США и Китаем приведет к переустройству всей мировой экономики. По его мнению, уже сейчас происходит переосмысление всей торговой политики в ряде стран. Она перестает быть единой интегрированной системой, разваливаясь на ряд обособленных направлений. Все они будут нацелены на торговлю либо с США, либо с КНР.