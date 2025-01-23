Политолог Селезнев назвал пути сокрытия США экономического кризиса
Политолог спрогнозировал судьбу мировой экономики при политике Трампа
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По прогнозам ООН, в этом году рост мировой экономики составит 2,8%, что аналогично темпам прошлого года. Увеличить динамику не дают растущая геоэкономическая фрагментация и глобальное неравенство. Политолог Павел Селезнев пояснил, что ожидает мировую экономику в ближайшие годы в связи с приходом Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, Штаты сегодня находятся в состоянии экономического кризиса, который пока всячески пытаются заретушировать и сделать так, чтобы особо он не был заметен в мире. Об этом свидетельствуют показания рабочей группы бывшего министра финансов США относительно того, что экономический спад в стране составляет 0,5% в месяц и показания группы филадельфийского резервного банка о том, что трудовую статистику государства сильно фальсифицируют.
Эксперт добавил, что решения Трампа будут нацелены на выход из всех внешних проектов, в которых при администрации Байдена США увязли, так как сейчас они уже не приносят экономического эффекта.
Ранее бывший министр труда РФ Калашников пояснил, стоит ли ожидать новый мировой экономический кризис.