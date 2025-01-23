Политолог Селезнев назвал пути сокрытия США экономического кризиса

По прогнозам ООН, в этом году рост мировой экономики составит 2,8%, что аналогично темпам прошлого года. Увеличить динамику не дают растущая геоэкономическая фрагментация и глобальное неравенство. Политолог Павел Селезнев пояснил, что ожидает мировую экономику в ближайшие годы в связи с приходом Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Штаты сегодня находятся в состоянии экономического кризиса, который пока всячески пытаются заретушировать и сделать так, чтобы особо он не был заметен в мире. Об этом свидетельствуют показания рабочей группы бывшего министра финансов США относительно того, что экономический спад в стране составляет 0,5% в месяц и показания группы филадельфийского резервного банка о том, что трудовую статистику государства сильно фальсифицируют.

Эксперт добавил, что решения Трампа будут нацелены на выход из всех внешних проектов, в которых при администрации Байдена США увязли, так как сейчас они уже не приносят экономического эффекта.

Ранее бывший министр труда РФ Калашников пояснил, стоит ли ожидать новый мировой экономический кризис.