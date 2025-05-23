Грузинский банк впервые ограничил покупки граждан РФ в люксовых магазинах, при этом агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до значения «BBB+g». Это первый рейтинг, полученный нашей страной с начала спецоперации на Украине. Политолог Павел Селезнев рассказал, следует ли ожидать практической пользы и вливания инвестиций в отечественную экономику после повышения кредитного рейтинга. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, повышение рейтинга является демонстрацией того, что глобальное большинство нас поддерживает, несмотря на попытки убедить мир в изоляции России.

Эксперт подчеркнул, что у любых рейтингов две стороны, однако если они играют на пользу, то надо этим пользоваться. В плане экономического показателя российские золотовалютные резервы составляют 687,3 млрд долларов, что превышает резервы США, Франции и Британии. Это свидетельствует о том, что отечественная экономика на подъеме и никакие санкции против на нее работают. Все пакеты санкций работают против тех, кто их вводит.

По его мнению, все же пути отражения на инвестициях после повышения кредитного рейтинга России пока неизвестны, поскольку данный вопрос связан с большой политикой.

Ранее сообщалось, что Россия получила первый с начала спецоперации суверенный рейтинг за границей.