Россия получила первый с начала спецоперации суверенный рейтинг за границей

Китайское агентство кредитных рейтингов China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня BBB+g со стабильным прогнозом. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

Отмечается, что это первая подобная оценка, выданная иностранным агентством после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Новый рейтинг свидетельствует о среднем уровне экономической и финансовой устойчивости России и о риске дефолта, сопоставимом с предыдущей оценкой -BBB-g, которая была установлена до начала спецоперации.

Агентство отмечает положительные изменения в российской экономике, связанные с ее адаптацией к санкциям Запада, устойчивостью к внешним потрясениям и стабилизацией геополитических рисков.

Эксперты CCXI отмечают аккуратную финансовую политику России, наличие достаточных резервов и фонда национального благосостояния, а также выполнение всех обязательств по государственному долгу.

Аналитики уверены, что расширение военно-промышленного комплекса (ВПК) и снижение энергетической зависимости от внешних факторов могут способствовать восстановлению гражданской экономики.

Однако CCXI предупредило и о существующих рисках — дисбалансе спроса и предложения, дефиците рабочей силы и высокой инфляции. Эксперты отмечают, что повышение рейтинга России возможно в случае снятия или ослабления санкций, а также на фоне стабилизации геополитической ситуации.

В то же время возможное ухудшение ситуации — снижение запасов фонда, потеря контроля над управлением долгом, эскалация конфликта на Украине, а также негативные перспективы экономического роста — может привести к снижению кредитного рейтинга РФ в будущем, предупредили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Московской области составили рейтинг самых популярных государственных услуг.