Европейские страны столкнулись с системным кризисом суверенитета, важной причиной которого стало отсутствие собственной независимой платежной системы. Как заявил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев, ключевое отличие от России заключается в том, что Евросоюз добровольно отказался от развития собственного финансового инструмента в пользу американских решений.

Эксперт пояснил, что в то время, как Россия создала и развивает национальную карту «Мир», европейцы передали контроль над своими транзакциями американским компаниям. Это привело к парадоксальной ситуации, когда каждое финансовое действие внутри Европы, осуществляемое в евро или долларах, в конечном итоге укрепляет не европейскую, а американскую финансовую архитектуру.

По его словам, последствием такого выбора стала утрата Европой значительной доли экономического суверенитета и усиление зависимости от решений, принимаемых за океаном. Это ограничивает возможности ЕС в проведении самостоятельной экономической и политической линии в условиях глобальной конкуренции.

Политолог резюмировал, что наличие собственной платежной системы, как демонстрирует пример карты «Мир», становится не просто технологическим инструментом, а важным атрибутом государственного суверенитета. Итогом отказа от этого становится постепенная утрата контроля над ключевыми рычагами управления национальной экономикой и усиление внешнего влияния на внутриевропейские процессы.

