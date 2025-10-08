Стало известно, что произойдет с картами Visa и Mastercard по истечении срока действия

Центробанк России опроверг слухи о возможном отключении карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия. Регулятор пообещал не предпринимать резких шагов, которые могли бы создать неудобства для миллионов россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Владельцы карт международных платежных систем могут выдохнуть с облегчением. Представитель Центробанка Алла Бакина заявила, что регулятор не станет принудительно блокировать карты Visa и Mastercard, чей официальный срок действия уже истек. Эти карты продолжают работать в российской экосистеме благодаря оператору «Мир» — Национальной системе платежных карт.

Банк России находится в постоянном диалоге с кредитными организациями, чтобы найти баланс между безопасностью операций и комфортом граждан. Основная задача — обеспечить плавный и постепенный переход на отечественные платежные решения, избегая любых внезапных отключений. Ранее обсуждавшиеся инициативы по ограничению срока службы таких карт как метода борьбы с мошенничеством пока остаются на стадии обсуждения. Регулятор подчеркивает, что любые изменения будут внедряться синхронно с банками, давая людям время на замену платежного инструмента без лишней спешки.

