В США зреет глубочайшее недовольство, и виной тому вовсе не геополитика, а банальная нехватка денег у простых людей. Американский политолог Джон Вароли в эфире радио Sputnik обрисовал мрачную картину первого года президентства Дональда Трампа: цены на самое необходимое лезут вверх, а зарплаты стоят на месте уже который год. Две трети американцев, по его словам, еле-еле дотягивают до получки, каждый месяц балансируя на грани финансовой пропасти.

По его словам, причина такого положения — системный кризис, который копился годами. Пока политики спорят о величии и мировом лидерстве, обычные граждане вынуждены считать каждый цент. Инфляция съедает покупательную способность, а доходы не поспевают за ростом цен. Это не временная трудность, а устойчивый тренд, который ведет страну к катастрофе.

Вароли констатирует, что Соединенные Штаты стремительно движутся к банкротству. И это не фигура речи, а диагноз экономической политики, при которой государственный долг растет, социальные проблемы обостряются, а уверенность в завтрашнем дне тает на глазах. Таким образом, Вашингтон привыкший диктовать условия миру, рискует рухнуть под грузом собственных нерешенных внутренних проблем, и простые американцы ощущают это на своих кошельках уже сегодня.

