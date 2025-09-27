Россиянка описала ужасы жизни бедных пенсионеров в США

Россиянка Марина Ершова, проживающая в США, поделилась наблюдениями о жизни американских пенсионеров. О них она рассказала в своем канале на платформе «Дзен».

По словам девушки, старость в Штатах может быть как «золотой», так и крайне тяжелой. Если доля пожилых людей живет в роскоши, то большая их часть едва сводит концы с концами.

Ершова рассказала, что бедные пенсионеры часто вынуждены жить в палатках, которые они устанавливают на обочинах дорог, под мостами или рядом с офисными зданиями.

По словам россиянки, на это их толкают потеря работы, невозможность оплачивать жилье и серьезные болезни, которые невозможно лечить без страховки и высоких цен в больницах. По имеющейся информации, тысячи пожилых людей в США сейчас находятся за чертой бедности.

Наблюдая за жизнью таких пенсионеров, россиянка видела, как они спорят за просроченный хлеб в магазинах и перебирают выброшенные овощи.

Она отметила контраст между образом Америки как символа мечты и богатства и реальностью, который так часто рекламировался людям, в том числе из стран СНГ, с реальность, где многие старики не могут нормально питаться и одеваться.

