Польские фермеры переключились на блокаду границы с Германией

Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей по ключевой трассе А2 на границе с Германией, сообщает RMF FM.

Аграрии требуют встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском. В противном случае они угрожают растянуть блокаду границы на месяц.

Ранее польские фермеры протестовали против ввоза в страну дешевого украинского зерна, полностью блокировав украинско-польскую границу. Нынешняя акция солидаризуется с общеевропейскими протестами сельхозпроизводителей, которые выступают против чрезмерных экологических ограничений в ЕС.

Впрочем, и про Украину аграрии Польши не забывают. По данным радиостанции, они намерены возобновить протестные мероприятие на границе с Украиной с 1 марта.