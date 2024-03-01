Польские фермеры перекрыли и границу с Литвой, защищаясь от украинского зерна

Протестующие польские фермеры решили не ограничиваться перекрытием границы с Украиной. Сегодня они начинают блокаду литовской границы, сообщил журналистам координатор протеста фермер Кароль Печиньский.

Польские аграрии раскрыли схему, по которой украинское зерно попадает в страну под видом товара Евросоюза.

Вначале зерно завозят в Польшу в режиме разрешенного транзита. Затем груз отправляется в Литву, и польские службы перестают отслеживать его судьба. В Литве на зерно переоформляют документы и снова отправляют в Польшу как легальный товар.

Фермеры намерены остановить эту «карусель». Они собираются блокировать самый крупный пропускной пункт Кальвария-Будзиско с 1 по 8 марта.

Ранее Польша согласилась приоткрыть границу с Украиной для гуманитарных и военных грузов, но не для зерна.