Полугодовые итоги реализации нацпректа подвело предприятие из Мытищ

Предприятие АО «Тепловодомер» из городского округа Мытищи подвело участия в национальном проекте «Производительность труда». Рабочая группа наглядно представила результативность внедряемых технологий. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

В ходе проекта рабочей группе удалось сократить перемещение персонала на 66%, снизить время протекания процесса на 68%, сократить количество незавершенного производства на 66%, а также увеличить выработку на 24%.

Ожидается, что примененные практики можно будет тиражировать и на другие линии производства. На предприятии также подготовлены и сертифицированы два инструктора, которые в дальнейшем самостоятельно будут обучать сотрудников.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.