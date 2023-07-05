Полугодовые итоги реализации нацпректа подвело предприятие из Мытищ
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Предприятие АО «Тепловодомер» из городского округа Мытищи подвело участия в национальном проекте «Производительность труда». Рабочая группа наглядно представила результативность внедряемых технологий. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.
В ходе проекта рабочей группе удалось сократить перемещение персонала на 66%, снизить время протекания процесса на 68%, сократить количество незавершенного производства на 66%, а также увеличить выработку на 24%.
Ожидается, что примененные практики можно будет тиражировать и на другие линии производства. На предприятии также подготовлены и сертифицированы два инструктора, которые в дальнейшем самостоятельно будут обучать сотрудников.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.