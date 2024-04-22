Помог искусственный интеллект: Подмосковный производитель обоев создал новую детскую коллекцию

Производитель виниловых обоев «Палитра» из подмосковной Балашихи создал детскую коллекцию с помощью нейросети. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что коллекция «3D Cats» — это виниловые обои на флизелиновой основе в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Известно, что изначально нейросеть сгенерировала более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до 4.

Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и сделал рваные отверстия, из которых выглядывают пушистые зверята. Также на обои нанесли различные надписи. Например, «мур» и «мяу». Весь процесс создания коллекции занял около трех месяцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ключевыми иностранными инвесторами в Подмосковье являются Белоруссия, Китай и Индия.