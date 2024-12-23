По утверждению Ушакова, во время саммита БРИКС было принято решение о введении такого понятия, как партнеры данного объединения. Был согласован перечень из 13 государств, всем им разослали приглашения.

«Подтверждения о готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана», — указал помощник главы РФ.

Все эти страны с 1 января следующего года получат статус партнеров. Еще четыре страны могут стать партнерами, если подтвердят свое согласие на такой статус. Каждый партнер может присылать своих представителей на различные заседания в рамках данного объединения, а также на встречи глав МИД.

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что все удары ВСУ по Казани стали местью Киева за успешно проведенный саммит БРИКС. Мероприятие продемонстрировало свою мощь и влияние на международной арене, что стало неприятным сюрпризом для Зеленского и его клики. Украинский режим решил отомстить населению одного из самых развитых регионов РФ.