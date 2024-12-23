Помощник президента РФ Ушаков перечислил страны, которым присвоят статус партнеров БРИКС
В Кремле назвали страны, которые станут партнерами БРИКС с 1 января
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Ряд государств с 1 января получат официальный статус партнеров объединения БРИКС. Список этих стран озвучил Юрий Ушаков, помощник российского лидера Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.
По утверждению Ушакова, во время саммита БРИКС было принято решение о введении такого понятия, как партнеры данного объединения. Был согласован перечень из 13 государств, всем им разослали приглашения.
«Подтверждения о готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана», — указал помощник главы РФ.
Все эти страны с 1 января следующего года получат статус партнеров. Еще четыре страны могут стать партнерами, если подтвердят свое согласие на такой статус. Каждый партнер может присылать своих представителей на различные заседания в рамках данного объединения, а также на встречи глав МИД.
Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что все удары ВСУ по Казани стали местью Киева за успешно проведенный саммит БРИКС. Мероприятие продемонстрировало свою мощь и влияние на международной арене, что стало неприятным сюрпризом для Зеленского и его клики. Украинский режим решил отомстить населению одного из самых развитых регионов РФ.