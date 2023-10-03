Эксперт Тузов прогнозирует повышение ключевой ставки на фоне скачка курса доллара

На открытии торгов 3 октября впервые с 14 октября текущего года курс доллара поднялся выше 100 рублей. Финансовый аналитик Артем Тузов высказал мнение, что такой размер курса может спровоцировать очередное поднятие ключевой ставки, пишет интернет-издание « Абзац ».

Повышение курса доллара негативно влияет на работу Министерства финансов и Центрального Банка, уверен эксперт. В сложившейся ситуации необходимо принимать экстренные меры. Аналитик считает, что на плановом заседании ЦБ будет принято очередное повышение ключевой ставки.

Отметим, что в проекте ЦБ, который был направлен на рассмотрение президенту и правительству, финансисты не исключали возможность повышения ключевой ставки, если это будет необходимо для стабилизации экономической ситуации.

Аналитик Артем Тузов также отметил, что на данный момент повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата.

«Экстренное заседание совета директоров ЦБ по ставке уже было, видно, что оно не повлияло. После этого ключевую подняли ещё на 1% – и опять не было эффекта. Регулирование курса доллара через ключевую ставку перестало работать», - рассказал Абзацу финансовый аналитик Артем Тузов

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