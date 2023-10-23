«Пообедать в ресторане и вернуться домой на такси»: выяснилось, почему россиянам не хватает денег

В России увеличилось число граждан, которым не хватает зарплаты на покрытие основных расходов. Об этом заявили 45% участников опроса, проведенного платформой hh.ru. Его результаты публикует издание РБК.

Россиян, которым размер зарплаты позволяет покупать все необходимое, оказалось 20%. Еще два года назад таких было 36%.

Как пояснила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, большинство наших сограждан тратят деньги интуитивно. При этом, по ее словам, основная часть средств «спускается» в день получения аванса или заработной платы на незапланированные покупки.

«Например, хочется приобрести крутую сумочку, пообедать в ресторане, домой вернуться именно на такси, а не на общественном, забитом до краев транспорте. Не спорю, себя нужно радовать, если есть такая возможность. Но если денег от зарплаты до зарплаты не хватает катастрофически, необходимо переходить в режим строгого финансового планирования», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самое распространенное правило при составлении финансового бюджета — это принцип четырех конвертов, добавила собеседница.

«Первый конверт формирует наши текущие ежемесячные расходы — коммуналка, питание и тому подобное. Второй конверт ежегодные траты, например, отпуск. Туда может идти совсем небольшая часть заработанных средств, главное — мы откладываем на мечту. Третьим может стать конверт на крупные расходы — ремонт, покупка авто, образование детей и так далее. Не забываем о четвертом конверте — средства на непредвиденные расходы», — пояснила экономист.

А если о крупных покупках речи совсем не идет, уточнила Проданова, можно распределить заработанные средства в равных долях на оставшиеся конверты и постараться не тратить в неделю большей суммы, чем заложено в каждом из них.

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