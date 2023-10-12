Рискованные операции: выяснилось, можно ли накопить миллион с зарплатой в 30 тысяч рублей

Первый миллион — мечта не только предпринимателей, но и обычных граждан, которые работают в найме. И при грамотном подходе накопить такую сумму вполне реально.

Как уточнил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, достичь такого результата можно даже при зарплате в 30 тыс. рублей.

«Без риска накопить миллион можно, если откладывать на депозит по 10 тыс. из 30 тыс. заработанных в течение примерно шести-семи лет в зависимости от процентной ставки по депозиту», — отметил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Быстрее при таких же вложениях можно заработать, инвестировав средства в акции быстрорастущих российских компаний, добавил эксперт.

«Конечно, это потребует существенно больше опыта и знаний. Но зато ускорит этот процесс примерно раза в три. Еще быстрее можно заработать на срочном рынке, эти операции считаются очень рискованными и доступны только квалифицированным инвесторам, согласно российскому законодательству», — отметил собеседник.

По его словам, риск потерь при использовании инструментов срочного рынка так же велик, как и возможность быстро заработать.

«К таким инструментам, например, относятся валютные фьючерсы. Но торговля ими требует полного внимания и погружения трейдера, и ее невозможно совмещать с какой-либо другой работой. Скорость потенциального обогащения или возможных потерь можно оценить, как очень высокую, особенно на скачках валютных курсов», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что на каждого москвича приходится 743 тыс. рублей накоплений.