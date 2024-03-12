Порядка 160 млн рублей инвестируют в расширение производства косметической продукции в Подмосковье

Отмечается, что благодаря экспертной поддержке и персональному сопровождению сотрудников ЦСС компания получила разрешение на строительство с первого раза и в максимально короткие сроки.

Ожидается, что расширение производственного комплекса позволит значительно увеличить возможности по выпуску косметических средств по уходу за кожей, а также препаратов для лечения и профилактики различных кожных заболеваний, не имеющих аналогов на российском рынке.

Площадь новых объектов, возведение которых завершится в апреле 2025 года, превысит две с половиной тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект составит около ста шестидесяти миллионов рублей. Компания создать сто двадцать рабочих мест для жителей городского округа Ступино и ближайших муниципалитетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.