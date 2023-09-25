Порядка 250 миллионов рублей инвестируют в новый административно-складской комплекс в Подмосковье

Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на строительство нового административно-складского комплекса, который появится в городском округе Дзержинский.

Отмечается, что соответствующий проект ООО «ОЛИМП СИТИ» поступил на сопровождение в Центр Содействия Строительству при правительстве региона. Здание планируется оборудовать для хранения непродовольственных товаров. В муниципалитете будет создано тридцать пять новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.