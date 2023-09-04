Порядка 50 млн рублей было инвестировано в производственно-складской комплекс в деревне Андреевское

Новый производственно-складской комплекс в деревне Андреевское Ленинского городского округа получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступил ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Здание площадью более 1,3 тысяч кв. метров разделено на три секции: в двух предполагается разместить производство и склад металлоштампа, в третьей — склад товаров маркетплейса. Для комфортной работы бизнеса обустроены административные помещения.

Отмечается, что на сегодняшний день для объекта уже найдены три арендатора. Здесь будет создано десять рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.