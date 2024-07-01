Порядка 70 производственных объектов начали строить в индустриальных парках Подмосковья с начала года

В этом году резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительному этапу шестидесяти восьми новых производственных объектов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше тридцати двух миллиардов рублей. Ожидается, что так на новых производственных объектах будет создано почти восемь тысяч новых рабочих мест для жителей региона.

В числе проектов, перешедших в фазу активного строительства объекта, создание современного производственно-складского комплекса компании ООО «БКИ» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На новом предприятии будут производить оборудование и технологии промышленных и бытовых систем очистки воды. Проект предполагает две очереди строительства. Строительство первой очереди уже началось.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве.