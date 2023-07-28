Порядка двух миллиардов вложат в расширение производства металлоконструкций в Подмосковье

Группа компаний «Металлика-Дизайн» планирует расширить еще два своих предприятий в Подмосковье, которые занимаются производством алюминиевых сотовых панелей и эксклюзивных изделий из стекла. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Ожидается, что в течение пяти лет для жителей Подмосковья будет создано более тысячи рабочих мест. Так, на первом этапе на новой площадке в Солнечногорске штат сотрудников будет расширен до двухсот человек.

«Уже много лет мы производим продукцию исключительно из отечественного сырья. Это могут быть как металлы, так и полимеры, композиты, законченные механизмы подшипников. Наша задача — интегрировать их между собой. Особое внимание уделяем качеству продукции, поэтому тщательные проверки предусмотрены на каждом этапе», — рассказал учредитель ГК «Металлика-Дизайн» Сергей Домокеев.

Гендиректор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин отметил, что особенностью производства ГК «Металлика-Дизайн» является то, что все заказы на предприятии разные, это не серийное производство, а их каждый проект не похож на другой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.