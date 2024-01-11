Порядка двухсот компаний из Подмосковья представили свою продукцию иностранным партнерам

Сто тридцать четыре подмосковные компании стали участниками международных выставок, где успешно представили свою продукцию потенциальным партнерам. А еще шестьдесят предприятий приняли участие в восьми бизнес-миссиях. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Стенды Московской области за минувший год были представлены на 18 международных выставках. Участие в международных выставках остается одной из наиболее популярных услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД). Это важный инструмент поддержки экспортеров, так как Фонд не только берет на себя организационные вопросы компаний, но и компенсирует им расходы, связанные с участием в выставке.

Также в прошлом году прошло восемь бизнес-миссий. Их участниками стали шестьдесят предприятий. В числе последних, в декабре 2023 года, состоялась многоотраслевая бизнес-миссия в Каире. Ее участниками стали шесть производителей из Московской области — компании из Химок, Волоколамска, Красногорска, Клина, Пушкинского и Ленинского городских округов.

Примечательно, что благодаря участию в бизнес-миссиях и выставках экспортерам удается заключать экспортные контракты с иностранными партнерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.