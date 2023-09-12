Порядка пятидесяти самозанятых Подмосковья прошли бесплатный спецкурс «Обучу онлайн»

Подмосковные самозанятые прошли спецкурс «Обучу онлайн», в рамках которого слушатели узнали, как создавать и продвигать образовательные онлайн-курсы. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Руководитель и создатель образовательных проектов Светлана Филаретова рассказала о развитии образовательного онлайн-продукта, вовлечении учеников в процесс обучения, организации собственной онлайн-школы и масштабировании бизнеса.

Отмечается, что ученики на курсе смогли определить основные задачи на этапах запуска онлайн-школы, узнали, как подбирать эффективных сотрудников, и разобрали бюджетные варианты открытия онлайн-курсов.

Сам спецкурс «Обучу онлайн» реализован центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был ранее инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации президентских проектов и программ, которые положительно влияют на скорость преобразований территорий в регионе.