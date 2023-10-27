Порядка шестидесяти проектов комплексного развития территорий реализуется в Подмосковье

Сейчас в регионе реализуется порядка шестидесяти таких проектов, четверть из них была согласована с начала этого года, уточнили в ведомстве.

Один из примеров КРТ в Московской области — жилой комплекс «Катуар» в Мытищах. В ЖК уже ввели детсад на 225 малышей, в следующем году будет достроена школа на 1,1 тысячи учеников. Также в скором времени на первом этаже одного из корпусов заработает медицинский центр с современным оборудованием, а до 2027 года в жилом комплексе планируется построить торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность синхронизации строительства жилья и дорог в Московской области.