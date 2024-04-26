Порядка трех тысяч гектаров яровых культур уже посеяли в Подмосковье

Сев яровых культур стартовал на территории Подмосковья. Уже посеяно порядка трех тысяч гектаров яровых культур, среди которых пшеница, ячмень, горох, рапс и кормовые травы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Зампред правительства Подмосковья - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что всего в этом году запланировано засеять более двухсот семидесяти четырех тысяч гектаров. Примечательно, что по зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции.

Известно, что к яровому севу приступили десять муниципальных образований региона, среди них: Луховицы, Серпухов, Серебряные Пруды, Мытищи, Кашира, Зарайск. При этом лидеры по наибольшей площади посева - городской округ Зарайск (1015 га), Луховицы (650 га) и Серебряные Пруды (650 га).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в этом году должен превысить два миллиарда долларов.