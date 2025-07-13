Пошлины США на бразильский кофе: как это повлияет на российский рынок

Высокие цены на кофе в России сохранятся в ближайшее время, несмотря на снижение биржевых котировок, рассказали эксперты « Российской газете ».

Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 50% на бразильский кофе, которая вступит в силу с 1 августа. Это может вызвать шок на мировом рынке, так как США являются крупнейшим покупателем кофе, а треть их импорта поступает из Бразилии. Из-за неурожая 2024 года цены на кофе уже выросли на 70%.

Однако, по мнению гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, пошлины Трампа повлияют только на рынок США. На мировом уровне произойдет перераспределение поставок: в США частично заменят бразильский кофе другим, а бразильский кофе поедет в другие страны.

Биржевые цены на кофе с весны 2025 года снижаются, хотя и остаются выше прошлогодних показателей. Полтора года назад фунт арабики стоил 170 центов, на пике достигал 420 центов, сейчас цена около 290 центов.

В России снижение цен маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, контракты в отрасли долгосрочные, и сейчас в страну поступает кофе, закупленный по высоким ценам. Во-вторых, на стоимость влияют курс доллара (сырье закупается в долларах), возможное ослабление рубля, повышение тарифов и эксперимент по маркировке чая и кофе.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова считает, что после скачка цен рынок стабилизируется. При этом Бразилия может найти новые рынки сбыта, включая Россию, что потенциально может привести к снижению цен в рамках союза БРИКС.

Ранее сообщалось, что Франция планирует расширить влияние своего ядерного потенциала на страны ЕС.