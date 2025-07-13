Франция инициирует диалог с европейскими странами по вопросу укрепления безопасности с помощью своего ядерного арсенала, заявил президент Эмманюэль Макрон. В обращении к военным он поручил министру вооруженных сил и начальнику Главного штаба ВС начать стратегический диалог с европейскими партнерами, сообщает ТАСС .

Макрон подчеркнул, что планирует вернуться к этой теме в конце года, чтобы представить достигнутый прогресс. Французский лидер напомнил о существующем соглашении с Великобританией о координации сил ядерного сдерживания и анонсировал новые совместные решения, которые будут приняты на франко-германском совете по обороне в августе.

По словам президента, в ближайшее время запланированы встречи с участием Германии и Великобритании. На франко-германском совете по вопросам обороны и безопасности в конце августа будут приняты важные решения по данному вопросу.

Ранее Макрон уже высказывался о возможности распространения защиты французских сил ядерного сдерживания на европейские страны. В Кремле прокомментировали эти планы, отметив, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности континенту.

Ранее сообщалось, в Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего.