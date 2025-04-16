Пошлины Трампа против Китая помешали амбициям Tesla

Агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что американская Tesla испытывает затруднения с приобретением китайских компонентов для своих беспилотных роботакси Cybercab и электрического грузовика Semi. Причиной тому — таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Источник сообщает, что первоначально Tesla была готова компенсировать возросшие издержки после введения 34-процентных пошлин. Однако последовавшее увеличение ставок вынудило компанию пересмотреть планы импорта.

Reuters подчеркивает, что это обстоятельство может негативно сказаться на амбициозных планах Tesla по массовому выпуску Cybercab и Semi. По словам источника, компания планировала начать производство обеих моделей уже в октябре текущего года.

Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении «зеркальных» пошлин на импорт из ряда государств. Базовая ставка составляла 10%, но с 9 апреля для 57 стран начали действовать повышенные ставки, рассчитанные на основе торгового дефицита США с каждой конкретной страной с целью достижения торгового баланса.

Однако 9 апреля президент США заявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры. В связи с этим для всех стран, кроме Китая, на 90 дней сохранятся базовые импортные пошлины в размере 10%.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира потеряли $208 млрд за сутки из-за пошлин Трампа.