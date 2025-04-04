Богатейшие люди мира потеряли $208 млрд за сутки из-за пошлин Трампа

Введение Соединенными Штатами импортных тарифов привело к совокупным потерям в размере $208 млрд для 500 самых богатых людей мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что это стало четвертым по величине однодневным снижением общего состояния миллиардеров за 13 лет существования рейтинга Bloomberg, уступая лишь периоду начала пандемии COVID-19.

Свыше половины миллиардеров понесли убытки, суммарно составившие 3,3%. Наиболее ощутимо это отразилось на американских предпринимателях. Марк Цукерберг (Meta, признанная экстремистской и запрещенная в РФ) и Джефф Безос (Amazon) лидируют по размеру потерь, их состояния уменьшились на $17,9 млрд и $15,9 млрд соответственно.

Акции обеих компаний упали на 7,7% на американском фондовом рынке 3 апреля. Илон Маск потерял $11 млрд, акции Tesla снизились на 5,5%.

Состояние французского бизнесмена Бернара Арно уменьшилось на $6 млрд из-за падения стоимости акций LVMH (владеющей Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) на парижских торгах. Наименьшее влияние ощутили компании из Мексики и Ближнего Востока.

Мексиканская Bolsa Карлоса Слима, напротив, выросла на 0,5% после исключения страны из списка США по взаимным тарифным целям, увеличив его капитал до $85,5 млрд (+4%). Ближневосточные компании стали единственными, кто показал чистый прирост в рейтинге Bloomberg.

Ранее Бербок заявила, что Европе жаль американцев, которые столкнутся с ростом цен из-за пошлин.