Послы ЕС одобрили новые санкции против России

Представители стран Евросоюза дали согласие на введение 17-го пакета санкционных мер, направленных против России. Об этом стало известно от источника, находящегося в структурах ЕС, сообщившего информацию прессе.

Ожидается, что формальное одобрение этих ограничений министрами иностранных дел стран ЕС состоится 20 мая. После официального утверждения, пакет санкций будет обнародован в официальном печатном издании Европейского союза и получит законную силу.

По информации, предоставленной агентством AFP, новые ограничения в первую очередь затронут так называемый «теневой флот», используемый для транспортировки российской нефти.

Издание EUobserver сообщало, ссылаясь на проект Еврокомиссии, что в рамках 17-го пакета санкций ЕС планирует включить в санкционный список 149 судов.

Ранее Путин назвал придурками вводящих во вред себе санкции политиков.