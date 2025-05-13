Путин назвал придурками вводящих во вред себе санкции политиков

Противостоящие России страны вводят санкции против нее несмотря на то, что такие рестрикции вредят самим авторам. Так поступают только придурки, так считает президент РФ Владимир Путин, его точку зрения привело РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что ни одна страна не может быть самодостаточной. Она обязательно от чего-либо зависит. Он сообщил, что Россию невозможно напугать новыми санкциями. По его мнению, если РФ испугается, то она проиграет. При этом необходимо понимать, какие новые антироссийские меры смогут придумать на Западе.

«Они в ущерб себе же делают многие вещи, кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит, но делают же, придурки», — указал он.

Глава государства подчеркнул, что некоторые страны готовы впасть в рецессию, лишь бы хоть как-то навредить России.

Ранее Путин обвинил страны Запада в жульничестве. Они, по его словам, постоянно нарушают положение ВТО, по которому государство не может субсидировать производителей в сфере сельского хозяйства. Тем не менее скрытые субсидии непрерывно поступают в эту сферу и дают таким предприятиям преимущества.