Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций

Венгерское представительство в Совете ЕС сообщило, что послы Евросоюза 11 декабря согласовали очередной пакет санкций против России. Ограничения коснутся иностранных танкеров, которые занимаются перевозкой российской нефти.

По заявлению венгерского представительства, пакет санкций дополнить существующий список. По мнению авторов ограничений, это позволит усложнить торговые процессы для России, которые проходят через третьи страны. В ЕС считают, это помешает экономическому, военному и технологическому совершенствованию РФ.

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен также выразила одобрение на принятие 15-го пакета санкций.

Портал EUobserver ранее отмечал, что в новые санкции против России могут попасть еще 54 человека и 29 организаций. Под дополнительные ограничения и надзор (серый список), как уточняли обозреватели, попадут 34 компании и 47 судов.

Также в санкциях есть категория черного списка, где разработаны меры против других стран, находящихся с Россией в нормальных отношениях. Отдельные лица из КНДР, ОАЭ, Индии, Таиланда, Ирана и других государств. Однако все подробности санкционного списка раскроют после официального принятия в ЕС.

Ранее издание Politico сообщало, что Вильнюс и Рига отказались от согласования нового пакета санкций против России.