Politico: Вильнюс и Рига отказались от согласования нового пакета антироссийских санкции

Брюссель не смог согласовать очередной пакет антироссийских санкций, так как Вильнюс и Рига отказались от продления положения, позволяющего юридическим лицам продолжать работу на отечественном рынке. Об этом пишет Politico.

Уточняется, что данный пункт дает возможность компаниям Европы продолжать работу в нашей стране и получать разрешение на импорт и экспорт продукции. Данное положение появилось в конце 2022 года и изначально имело своей целью помочь компаниям, которые стремились покинуть рынок РФ, однако не сумевшим в силу различных причин это сделать.

Отмечается, что это исключение было продлено три раза и предоставило зарубежным компаниям достаточно времени для сворачивания бизнеса в РФ.

Дипломаты планируют вернуться к обсуждению 16-го пакета санкций на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка.