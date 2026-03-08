Пособие станет ближе: порог дохода для выплат многодетным могут повысить

В России могут расширить круг получателей единого пособия для многодетных семей. Выплаты планируется назначать семьям с тремя и более детьми даже в том случае, если их доход немного превышает прожиточный минимум, рассказала РИА Новости экономист Марина Карцева.

По словам эксперта, право на пособие смогут получить семьи, чей среднедушевой доход составляет менее 1,1 прожиточного минимума в регионе. Это означает, что помощь смогут оформить не только официально малоимущие, но и те домохозяйства, чьи доходы превышают установленный порог примерно на 10%.

Как уточнила специалист, изменение критериев может заметно расширить число получателей поддержки. Если раньше выплаты могли рассчитывать около 20% многодетных семей, то после корректировки показателя их доля может вырасти почти до 30%.

Эксперты отмечают, что подобная мера направлена на поддержку семей с детьми, которые формально не попадают в категорию малообеспеченных, но при этом испытывают финансовую нагрузку.

Ранее сообщалось, что московские школьники получили 52 диплома на олимпиаде по программированию.